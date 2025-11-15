Президент Ильхам Алиев поздравил Махмуда Аббаса

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу.

Как сообщает в субботу Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Государства Палестина.

Народы Азербайджана и Палестины объединяют узы дружбы и братства. Азербайджан всегда демонстрировал солидарность в палестинском вопросе, поддерживает его решение на основе создания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме и принципа двух государств, согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН. Выражаю надежду, что результаты состоявшегося в Шарм-эш-Шейхе Саммита мира по Ближнему Востоку будут способствовать обеспечению мира, стабильности и спокойствия в регионе.

Мы будем и впредь продолжать оказывать Палестине необходимую гуманитарную помощь. Верю, что построенные на добрых традициях дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Палестиной будут успешно развиваться и в будущем.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому палестинскому народу – мира и благополучия".