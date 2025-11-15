Министр дорог и городского развития Ирана посетит с визитом Россию

БАКУ /Trend/- Министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садег в ближайшие 1–2 недели посетит Россию для завершения работы над контрактом по строительству железной дороги Решт-Астара на севере Ирана в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".

Как сообщает в субботу Trend, об этом сегодня во время брифинга заявила Ф.Садег.

По ее словам, из-за юридических вопросов процесс подписания контракта был отложен на 1–2 недели. Иран направил России приглашение подписать соглашение, при этом правовые вопросы остаются в центре внимания наряду с деталями реализации контракта.

Садег сообщила, что в целом в центре внимания находятся три вопроса, связанных со строительством железной дороги Решт-Астара. Первый вопрос – это выкуп собственности на территории, через которую проходит железная дорога, второй – предоставление льгот по финансовым и транзитным тарифам, и третий – предоставление средств на строительство железной дороги Решт-Астара.

Иранский министр добавила, что по первому вопросу с российской стороной достигнуто соглашение. Российская сторона отмечает, что Иран быстро реализует процесс выкупа собственности на территории, через которую проходит железная дорога.

Садег отметила, что юридические и правовые аспекты второго вопроса остаются приоритетными, и работа по ним продолжается.

«Что касается третьего вопроса, то это средства, которые будут направлены на строительство железной дороги Решт-Астара. Изначально этот фонд был определен в размере 1,6 млрд евро, и было отмечено, что 15% из него будет предоставлено Ираном. Иранская сторона неоднократно заявляла о невозможности оплатить эту часть, с чем согласилась российская сторона», – сказала она.

Садег добавила, что объем и детали работ будут подробно закреплены в контракте, что также стало причиной задержки подписания.

Напомним, что фундамент коридора "Север-Юг" был заложен на основе межправительственного соглашения между Россией, Ираном и Индией от 12 сентября 2000 года. Впоследствии соглашение было ратифицировано рядом стран, включая Азербайджан, Беларусь, Болгарию, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россию, Таджикистан, Турцию и Украину. Основная цель создания коридора - сократить сроки доставки грузов из Индии в Россию и далее в Северную и Западную Европу: по нынешнему маршруту доставка занимает более шести недель, по коридору "Север-Юг" ожидается сокращение до трех недель.

В рамках проекта 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин-Решт (175 км), соединяющая азербайджанские железные дороги с сетью Ирана. На следующем этапе планируется строительство железной дороги Решт-Астара на территории Ирана.

Коридор "Север-Юг" в Иране имеет три направления: восточное - через Туркменистан и страны Центральной Азии, центральное - через Каспийское море в Россию и другие страны, западное - через Азербайджан, Грузию, Россию и страны Восточной Европы.

17 мая 2023 года Россия и Иран подписали соглашение о строительстве железной дороги Решт–Астара в провинции Гилан на севере Ирана. Протяжённость линии составит около 163 км, будет построено девять станций. Завершение строительства улучшит транспортный коридор "Север–Юг" и соединит железнодорожную сеть Ирана с Кавказом, Россией и Северной Европой. Согласно документу, Россия выделит на строительство 1,6 миллиарда евро, а завершить работы планируется в течение 48 месяцев.

