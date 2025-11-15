Поставки газа по TAP сделали цену предсказуемой для потребителей — Бренда Шаффер

БАКУ/Trend/ - Поставки газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) улучшили энергетическую безопасность стран-импортеров и сделали цену на газ предсказуемой для потребителей.

Об этом сказала в субботу Trend преподаватель Военно-морской аспирантуры США, профессор Бренда Шаффер по случаю 5-летия коммерческой эксплуатации TAP.

Она отметила, что в отличие от большинства стран ЕС, Организации Объединённых Наций и Международного энергетического агентства, в начале 2010-х годов Азербайджан предвидел необходимость увеличения поставок природного газа в Европу и понимал, что мировой спрос на газ не сокращается, а растёт.

"Во время принятия окончательного инвестиционного решения по TAP многие в мире считали, что энергетический переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии неизбежен. Однако Азербайджан и SOCAR правильно оценили, что сегодня нет возобновляемой альтернативы природному газу и что возобновляемые источники фактически создают дополнительный спрос на газ для базовой генерации, обеспечивая стабильную поставку электроэнергии. За последнее десятилетие глобальный спрос на возобновляемые источники энергии вырос, но спрос на уголь и газ вырос ещё больше. Энергетический переход от ископаемого топлива к возобновляемой энергии пока не происходит", - подчеркнула Шаффер.

Она также отметила, что Брюссель рассматривает Азербайджан как крайне надёжного поставщика газа и геополитического партнёра.

"Формируется новая эра спроса на природный газ. Сейчас страны открыто заявляют о необходимости газа. Вскоре многие многосторонние институты и государства снимут запреты на государственное финансирование проектов природного газа. На мой взгляд, из всех энергетических источников спрос на газ и уголь будет расти быстрее всего в ближайшее десятилетие. Тенденция спроса на газ крайне благоприятна для SOCAR и Азербайджана", - заключила профессор.

Напомним, что 15 ноября 2020 года, через четыре с половиной года после начала строительства, 878-километровая газотранспортная система, проходящая через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию, начала коммерческую эксплуатацию. 31 декабря 2020 года TAP начал транспортировку первого газа. Годовая мощность TAP составляет 10 млрд кубометров с возможностью увеличения до 20 млрд кубометров.

Увеличение поставок TAP ещё на 1,2 млрд кубометров к 2026 году было одобрено в январе 2024 года. В настоящее время ведутся работы по организации поставок газа в Албанию через TAP, начиная с 2026 года.