Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Назван объем газа, поставленного по TAP за пять лет эксплуатации

Энергетика Материалы 15 ноября 2025 10:51 (UTC +04:00)
Назван объем газа, поставленного по TAP за пять лет эксплуатации

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - С момента ввода Трансадриатического газопровода (TAP) в эксплуатацию прошло 5 лет. За этом время по ТАР было транспортировано около 52,7 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Министерства энергетики Азербайджана в Facebook.

"TAP, являясь одним из ключевых частей Южного газового коридора, укрепляет надежную партнёрскую позицию Азербайджана в энергетической сфере и вносит важный вклад в обеспечение энергетической безопасности в регионе", - подчеркивается в публикации.

Отметим, что 15 ноября 2020 года началась коммерческая эксплуатация Трансадриатического трубопровода. А 31 декабря того же года TAP осуществил транспортировку первых объемов газа.

В январе 2024 года было одобрено увеличение поставок по TAP на дополнительные 1,2 миллиарда кубометров к 2026 году. В настоящее время ведется работа по организации поставок газа в Албанию по TAP, которые планируется начать в 2026 году.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости