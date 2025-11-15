Назван объем газа, поставленного по TAP за пять лет эксплуатации

БАКУ/ Trend/ - С момента ввода Трансадриатического газопровода (TAP) в эксплуатацию прошло 5 лет. За этом время по ТАР было транспортировано около 52,7 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Министерства энергетики Азербайджана в Facebook.

"TAP, являясь одним из ключевых частей Южного газового коридора, укрепляет надежную партнёрскую позицию Азербайджана в энергетической сфере и вносит важный вклад в обеспечение энергетической безопасности в регионе", - подчеркивается в публикации.

Отметим, что 15 ноября 2020 года началась коммерческая эксплуатация Трансадриатического трубопровода. А 31 декабря того же года TAP осуществил транспортировку первых объемов газа.

В январе 2024 года было одобрено увеличение поставок по TAP на дополнительные 1,2 миллиарда кубометров к 2026 году. В настоящее время ведется работа по организации поставок газа в Албанию по TAP, которые планируется начать в 2026 году.