Председательство Азербайджана на COP29 возглавило диалог высокого уровня по вопросам климатической прозрачности в Белене

БАКУ /Trend/ - В бразильском городе Белен в рамках 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) по инициативе председательства Азербайджана на COP29 и при партнерстве председательства COP30 состоялся высокоуровневый министерский диалог, посвященный климатической прозрачности.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие и выступили специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата и президент COP29 Мухтар Бабаев, заместитель министра иностранных дел и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, президент COP30 Андре Лаго, исполнительный секретарь UNFCCC Саймон Стил, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен, высокопоставленные представители Европейского Союза, министры и заместители министров окружающей среды Китайской Народной Республики, Великобритании, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Анголы, Тувалу и других стран, руководители ряда международных организаций и другие высокопоставленные должностные лица.

На встрече министров состоялись обсуждения, посвященные оценке прогресса, достигнутого в преддверии 10-летия Расширенной системы прозрачности (Enhanced Transparency Framework - ETF), одного из основных механизмов устойчивой реализации Парижского соглашения, важности «Двухгодичных отчетов о прозрачности (BTR)», впервые представленных на COP29, трудностям, возникшим при их подготовке, и будущим направлениям сотрудничества.

В ходе обсуждений было высоко оценено значение, придаваемое Азербайджаном прозрачности в области климата в рамках председательства на COP29, и отмечено, что лидерство, проявленное в этом направлении, и Бакинская платформа глобальной климатической прозрачности (BTP) внесли значительный вклад в повышение прозрачности глобальной климатической повестки.

Выступая на мероприятии, президент COP29 Мухтар Бабаев подчеркнул, что прозрачность в области климата играет важную роль в выполнении обязательств, принятых в рамках Парижского соглашения. Он подчеркнул важность созданной атмосферы сотрудничества в области климатической прозрачности, подчеркнув, что эта позитивная традиция, заложенная в Баку, будет и впредь вносить свой вклад в глобальную климатическую повестку.

Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев в своем выступлении обратил внимание на меры, предпринимаемые председательством Азербайджана на COP29 по усилению прозрачности и подотчетности в области климата. Он отметил поддержку, оказанную различным странам в процессе подготовки BTR в рамках BTP, и подчеркнул важность продолжения встреч высокого уровня для сохранения вопросов климатической прозрачности в политической повестке дня. Я. Рафиев также обратил внимание на важность продолжения этого позитивного опыта, заложенного Азербайджаном, на будущих мероприятиях COP29.

