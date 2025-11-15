В Азербайджане выросло производство мазута

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года в Азербайджане было произведено 57,6 тыс. тонн мазута.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, этот показатель составляет 30,7 тыс. тонн, или в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За тот же период 2024 года было произведено 26,9 тыс. тонн мазута.

По состоянию на 1 ноября текущего года запасы готовой продукции е составляли 0,6 тыс. тонн.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года общий объём производства нефтепродуктов в стране увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,9% и составил 4,563 млрд манатов.