Новая Центральная Азия: Консультативные встречи глав государств - ядро региональной субъектности

Седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии в Ташкенте с 15 по 16 ноября фиксирует переход региона к устойчивой системе регулярного политического диалога. Инициированный Узбекистаном в 2017 году формат стал ключевым механизмом согласования позиций по стратегическим направлениям развития. На фоне роста взаимной торговли, расширения инвестиций и активизации форматов «регион плюс» усиливается как внутренняя консолидация, так и внешняя субъектность региона. Предстоящий саммит призван придать дополнительный импульс этим процессам и укрепить многоуровневую архитектуру центральноазиатского сотрудничества.

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии на сегодняшний день превратилась в ключевой механизм политической координации, выработки и воплощения совместных региональных решений. Инициированный Узбекистаном формат за сравнительно короткое время убедительно показал свою эффективность, обеспечив устойчивый канал доверительного диалога между странами региона на высшем уровне.

На фоне усиливающихся глобальных вызовов – от геополитической турбулентности до климатических рисков – Центральная Азия демонстрирует стремление к самостоятельному определению своих стратегических интересов и формированию новой архитектуры регионального взаимодействия.

Очередной саммит в Узбекистане призван стать решающим шагом в сторону укрепления солидарности и объединения усилий над совместной реализацией совпадающих долгосрочных приоритетов и расширением интеграционного потенциала региона.

Эволюция первого цикла

Инициированный Узбекистаном в 2017 году формат Консультативных встреч глав государств Центральной Азии стал ключевой площадкой доверительного диалога и выработки согласованных решений.

Первые встречи положили основу для регулярного взаимодействия лидеров региона, позволив согласовывать стратегические приоритеты и формировать атмосферу взаимного доверия, добрососедства и безопасности.

В 2018 году прошла первая самостоятельная встреча президентов без участия внешних сил, подчеркивая зрелость и самостоятельность регионального диалога.

За прошедшие годы формат продемонстрировал способность адаптироваться к новым вызовам и расширять своё влияние на различные уровни сотрудничества. Предыдущая, шестая встреча в Астане закрепила институциональные рамки: была утверждена Концепция развития региональной кооперации «Центральная Азия – 2040», определившая долгосрочные ориентиры сотрудничества. Также были приняты Дорожная карта по развитию регионального взаимодействия и План действий по промышленной кооперации на 2025–2027 годы.

Для повышения эффективности ежедневного межгосударственного взаимодействия и согласования инициатив был создан Совет национальных координаторов консультативных встреч, впервые представленный на Душанбинском саммите 2023 года. Этот орган обеспечивает системный контроль за реализацией решений и согласование позиций на постоянной основе.

Параллельно формат расширился и на парламентское измерение. В 2023 и 2024 годах состоялись Центральноазиатские межпарламентские форумы, которые позволили вовлечь законодательные органы, профильные министерства и гражданское общество в процессы региональной координации.

Все эти шаги демонстрируют, что консультативные встречи постепенно превращаются из идейной инициативы в полноценную многоуровневую архитектуру сотрудничества, включающую как политические и институциональные скрепы.

Региональная торговля и взаимосвязность

Экономическое взаимодействие стран Центральной Азии демонстрирует устойчивый рост, становясь одним из ключевых результатов углубляющейся региональной консолидации.

Внутрирегиональная торговля за пять лет увеличилась более чем в два раза и превысила 11 миллиардов долларов. Совокупный ВВП стран региона за восемь лет также вырос почти в 2,5 раза, достигнув 520 миллиардов долларов, а общий объем внешней торговли удвоился — выйдя на отметку в 253 миллиардов долларов.

Параллельно формируется новый каркас транспортной сети в регионе. Узбекистан активно участвует в развитии Транскаспийского маршрута: согласованы интеграция железных дорог и портовой инфраструктуры, подписаны документы по координации деятельности портов Туркменбаши и Баку, развитию логистики и обмену данными. Продвигается проект строительства Трансафганской железной дороги, который обеспечит странам региона прямой выход к Аравийскому морю. Огромные перспективы стальная магистраль Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

Развитие транспортных коммуникаций сопровождается модернизацией национальной инфраструктуры — созданием сухих портов, мультимодальных центров, обновлением вокзалов и аэропортов. Эти шаги повышают пропускную способность маршрутов и создают условия для дальнейшего роста торговли и инвестиций.

Кроме того, значительный рост двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества наблюдается с ведущими партнёрами региона – с Китаем и Россией. Это символы как региональной интеграции, так и возрастающей экономической субъектности Центральной Азии на международной арене.

«Регион плюс»

Региональная консолидация Центральной Азии сопровождается активным развитием внешних партнёрств в рамках формата «регион плюс». За последние годы страны региона институализировали 11 диалогов с ключевыми международными игроками, включая США, Китай, Россию, Италию, Германию, ЕС и страны Персидского залива. Эти саммиты демонстрируют растущий интерес к Центральной Азии, как самостоятельному субъекту международных отношений и признание её стратегической роли в глобальной политике.

В апреле 2025 года в Самарканде впервые состоялся саммит «ЦА – ЕС», согласовавший новую стратегию партнёрства и подготовку к подписанию Соглашения о расширенном сотрудничестве между ЕС и Узбекистаном. В июне того же года в Ташкенте прошёл Второй межрегиональный форум «Узбекистан – Китай», собравший более 1500 участников из бизнес-структур и государственных органов, что подчеркнуло активную внешнеполитическую и экономическую субъектность региона.

За последние месяцы лидеры региона встретились с главами КНР, России и США, укрепив совместную платформу для продвижения коллективных интересов Центральной Азии на глобальной арене.

В особом ряду – отношения стран Центральной Азии с Азербайджаном, который фактически выступает в качестве равноправного участника процесса консолидации.

Новая повестка дня

На саммите в Ташкенте запланировано обсуждение очередных шагов по укреплению механизмов стратегического политического партнерства, углублению промышленной кооперации, усилению транспортно-логистической взаимосвязанности, а также решение вопросов продовольственной и водной безопасности. Особое внимание будет уделено энергетическому сектору и совместной адаптации к изменениям климата, требующих согласованных действий всех стран региона.

Одним из приоритетов станет обсуждение создания единого регионального рынка как долгосрочной цели и формирование Экономического совета с участием заместителей премьер-министров. Эти инициативы позволят выработать систему экономического взаимодействия, ускорить интеграцию производственных и логистических цепочек и укрепить устойчивость региональной экономики.

Не менее важной станет координация усилий по обеспечению безопасности и стабильности региона. На столе – проект комплексной концепции региональной безопасности.

Согласование подобных мер направлено на формирование действенных инструментов совместного реагирования, укрепление доверия и повышение общей устойчивости Центральной Азии к внешним вызовам.

И, конечно, на повестке находятся гуманитарные инициативы: создание единых туристических продуктов, взаимное признание национальных удостоверений личности, а также развитие образовательных, молодежных и культурных программ.

Седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии в Ташкенте подтверждает значимость формата как инструмента устойчивой региональной интеграции. За годы существования механизма страны региона выработали согласованные подходы к экономическому, транспортному, энергетическому и политическому взаимодействию, что способствует укреплению доверия, повышению устойчивости и конкурентоспособности региона. Особое внимание уделяется гуманитарной и культурной сфере: реализация образовательных, молодежных, научных и туристических инициатив формирует единую региональную идентичность, способствует обмену опытом и созданию прочной духовной общности. Центральная Азия постепенно превращается в единый, согласованный и самостоятельный субъект международной политики и экономической интеграции.

Шаходат Хошимова

главный научный сотрудник Центра внешнеполитических исследований и международных инициатив (Узбекистан)