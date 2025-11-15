В Азербайджане увеличилось производство электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года в Азербайджане было произведено 22,553 млрд киловатт-часов (кВтч) электроэнергии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, этот показатель на 138,8 млн кВтч или на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом 21,8 млрд кВтч произведенной электроэнергии пришлось на коммерческую электроэнергию, что на 127,9 млн кВтч или на 0,6% больше, чем за первые 10 месяцев прошлого года.

В целом, в Азербайджане в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром было произведено продукции и оказано услуг на сумму 2,818 млрд манатов.

За отчетный период объем произведенной продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов в стране составил 542,7 млн ​​манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!