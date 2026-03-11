Начинается прием последних заявок на аренду сельхозземель в селе Забух Лачинского района Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Начинается прием последних заявок на предоставление земель в селе Забух Лачинского района Азербайджана для использования в посевных целях.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, прием заявок осуществляется через Электронную информационную систему сельского хозяйства (EKTIS) на сайте eagro.az. Процесс приема последних заявок от жителей, переселившихся и проживающих в селе Забух, продлится до конца дня 16 марта 2026 года.

Предоставление сельскохозяйственных земель в селе Забух для использования в посевных целях будет осуществляться на основании пункта 4.1 Указа Президента Азербайджанской Республики №236 от 27 ноября 2024 года, а также «Правил предоставления сельскохозяйственных земель на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики жителям сел и поселков на льготных условиях в аренду», утвержденных решением Кабинета министров Азербайджанской Республики №544 от 26 декабря 2024 года.

Земельные участки площадью не менее 5 гектаров представляют собой богарные (неорошаемые) территории, расположенные вокруг села и приведенные в состояние, пригодное для посевных работ. На этих землях планируется выращивание культур, характерных для богарных территорий, таких как пшеница, ячмень, нут, картофель, а также кормовых культур — люцерны, эспарцета и различных травяных смесей.

Жители, переселившиеся в село Забух, могут подать заявку на использование земель на льготных условиях для проведения посевных работ в следующей последовательности:

пройти регистрацию в EKTIS (автоматически получить доступ к электронному кабинету фермера);

в электронном кабинете в разделе «Мои обращения» выбрать «заявка на аренду земли» - «Забух» и заполнить форму заявления;

независимо от места регистрации по удостоверению личности указать фактическое место проживания в селе Забух в приложении «e-polis» Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Отметим, что подписание договоров с заявителями, проведение обучающих мероприятий и ознакомление с территориями на месте состоятся в конце октября — начале ноября.

Срок действия договоров аренды составит 2 года для однолетних культур и кормовых растений и будет продлеваться в зависимости от результатов использования.

Напомним, что процесс предоставления земель в пользование на освобожденных от оккупации территориях впервые был начат в селе Агалы.