Бакинская инициативная группа организует международную конференцию в Женеве

БАКУ /Trend/ - В рамках 61-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве (Швейцария) по инициативе Бакинской инициативной группы состоится международная конференция под названием "Борьба против транснациональных репрессий правительства Индии: сопротивление сикхов и ООН".

Как сообщает Trend, в мероприятии примут участие авторитетные представители сикхской диаспоры из Канады, Великобритании, Австралии и США, а также лица, непосредственно ставшие жертвами репрессивной, расистской и преследовательской политики правительства Индии.

На конференции будут обсуждаться угрозы и репрессивная политика индийского правительства в отношении других этнических общин, а также факты участившихся в последнее время нападений и террористических угроз со стороны индийских властей в адрес представителей этнических сообществ, вынужденных покинуть страну и проживающих сегодня за рубежом. Речь, в частности, идет о сикхских активистах, руководителях диаспорских организаций и членах их семей.

Участники также обменяются мнениями о серьезных рисках, которые организованные нападения создают для фундаментальных свобод и прав человека, а также о трансграничном давлении и угрозах, направленных против диаспорских организаций.

В этом контексте будет подчеркнута необходимость привлечения внимания международных организаций к данной проблеме и вынесения вопроса о репрессивной политике правительства Индии в отношении этнических меньшинств - как внутри страны, так и за ее пределами - на повестку дня ООН и ее соответствующих структур.

Особое внимание будет уделено более эффективному применению существующих процедур и механизмов в рамках Совета ООН по правам человека, а также систематическому документированию случаев незаконного преследования и давления на сикхскую общину со стороны индийских властей специализированными докладчиками ООН по вопросам трансграничных репрессий и прав этнических меньшинств.

Также будет отмечена важность дальнейшего усиления глобальных механизмов подотчетности и мониторинга для предотвращения подобных случаев и обсуждена международная ответственность правительства Индии.

После международной конференции в Женевском пресс-клубе состоится презентация совместного доклада, подготовленного Бакинской инициативной группой и Сикхской федерацией, после чего представители СМИ смогут задать свои вопросы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!