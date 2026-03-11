Праздник ветра и пробуждения весны в азербайджанских танцах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана учащиеся хореографического отделения Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории представили концертную программу, посвящённую празднованию "Йел чершенбеси" и Дню национального театра, сообщает Trend Life.

"Йел чершенбеси" - праздник ветра и пробуждения весны! Дома проветривают, ковры выбивают, на столе - плов, сухофрукты и халва. Весенние краски и свежий ветер приносят ароматы цветущих деревьев, новое дыхание и надежду на обновление. Дети заворожили зрителей праздничными танцами - от плавных и лирических до динамичных и патриотических: "Bayram axşamı", "Şən oğlanlar", "Şələqoy", "Nəlbəki", "Bahar", "Dolayı", "Tello", "Novruzu" и "Şuşa". Каждый шаг, поворот и взмах рук радовали зрителей, улыбки не сходили с лиц, а завершила праздник душевная хоровая композиция "Aman nənə".

Кёса и Байаты добавляли театральности и колорита, погружая в атмосферу Новруза.

Яркие выступления ребят наполнили зал движением, музыкой, улыбками, весельем и теплом. Маленькие артисты подарили гостям море жизненной энергии, и в зале царила по-настоящему праздничная атмосфера.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!