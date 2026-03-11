Наша цель - сделать цифровые технологии более доступными для фермеров - Меджнун Мамедов

БАКУ/ Trend/ - Наша цель - сделать цифровые технологии более доступными для фермеров.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на общественных слушаниях на тему "Применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве: результаты и перспективы", прошедших в Комитете по аграрной политике Милли Меджлиса.

Он отметил, что применение технологий искусственного интеллекта в аграрной сфере — это не только технологическое новшество, но и формирование новой модели мышления в управлении сельским хозяйством.

Министр подчеркнул, что проводимые в Азербайджане работы по превращению страны в региональный центр в области искусственного интеллекта и цифровых технологий открывают новые возможности в этой сфере и создают важные перспективы для развития аграрного сектора:

"На следующем этапе наша основная цель - еще больше расширить применение этих технологий, развить существующие модули и сделать их более доступными для фермеров".