В Лондоне запретили акцию в поддержку Ирана

БАКУ /Trend/ - Британская полиция запретила группе активистов провести в воскресенье в центре Лондона запланированное шествие в поддержку Ирана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации полиции, запрет связан с конфликтной ситуацией на Ближнем Востоке и напряжённостью между различными сторонами. В заявлении отмечается, что во время шествия также могли бы проводиться акции противников Ирана, что повышало риск столкновений.

По данным источников, акция в поддержку Ирана планировалась в рамках ежегодного шествия «Кудс», организуемого Иранской комиссией по правам человека, которая, как считается, ориентирована на Иран.

В заявлении полиции говорится: «Мы учли возможное влияние нестабильной ситуации на Ближнем Востоке на проведение протестных акций. Режим Ирана совершает атаки на союзников Великобритании и военные базы за границей. Мы также приняли во внимание открытые предупреждения служб безопасности о угрозах со стороны иранского режима на территории Великобритании».

Напомним, что поскольку между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Муджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.