Пострадавший в Дубае гражданин Азербайджана выписан из больницы и возвращается в страну

БАКУ /Trend/ - Завершилось лечение гражданина Азербайджанской Республики, получившего ранения и госпитализированного в Дубае в первые дни военной эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщили Trend в Генеральном консульстве Азербайджана в Дубае.

Сообщается, что сегодня он был выписан из больницы.

Консульство проводило гражданина и члена его семьи в аэропорт. Ожидается, что сегодня он вернется в Азербайджан регулярным рейсом из Дубая.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!