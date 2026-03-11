Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Пострадавший в Дубае гражданин Азербайджана выписан из больницы и возвращается в страну

Общество Материалы 11 марта 2026 16:12 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Завершилось лечение гражданина Азербайджанской Республики, получившего ранения и госпитализированного в Дубае в первые дни военной эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщили Trend в Генеральном консульстве Азербайджана в Дубае.

Сообщается, что сегодня он был выписан из больницы.

Консульство проводило гражданина и члена его семьи в аэропорт. Ожидается, что сегодня он вернется в Азербайджан регулярным рейсом из Дубая.

