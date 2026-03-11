Пострадавший в Дубае гражданин Азербайджана выписан из больницы и возвращается в страну

БАКУ /Trend/ - Завершилось лечение гражданина Азербайджанской Республики, получившего ранения и госпитализированного в Дубае в первые дни военной эскалации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщили Trend в Генеральном консульстве Азербайджана в Дубае.
Сообщается, что сегодня он был выписан из больницы.
Консульство проводило гражданина и члена его семьи в аэропорт. Ожидается, что сегодня он вернется в Азербайджан регулярным рейсом из Дубая.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!