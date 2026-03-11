Азербайджан может сыграть важную роль в рамках плюралистического подхода - Джин Бадершнайдер

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может сыграть важную роль в рамках плюралистического подхода.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала бывший вице-президент ExxonMobil Джин Бадершнайдер на пресс-конференции в рамках XIII Глобального Бакинского форума, который пройдет с 12 по 14 марта.

"Азербайджан может сыграть чрезвычайно важную роль — в рамках более плюралистического подхода и гибкой системы сотрудничества, — помогая в течение ближайших дней формировать коалиции стран, готовых действовать в сложившейся ситуации", - сказала Д. Бадершнайдер.

По ее словам, участникам форума предстоит услышать чрезвычайно важные обсуждения о будущем.