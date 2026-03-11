Антониу Кошта прибыл с официальным визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта 11 марта прибыл в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.
Как сообщает Trend, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджанской Республики и Европейского Союза, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Совета Европейского Союза Антониу Кошту встречали заместитель премьер-министра Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.
