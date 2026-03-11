Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Антониу Кошта прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Политика Материалы 11 марта 2026 14:55 (UTC +04:00)
Антониу Кошта прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Фото: Офис президента Узбекистана

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта 11 марта прибыл в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Как сообщает Trend, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджанской Республики и Европейского Союза, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Совета Европейского Союза Антониу Кошту встречали заместитель премьер-министра Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости