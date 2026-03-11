Обсуждены перспективы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Сербией

БАКУ /Trend/ - 11 марта состоялся телефонный разговор между первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики − начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым и начальником Генерального штаба Вооружённых сил Республики Сербия генералом Миланом Мойсиловичем. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сообщается, что стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, был проведен подробный обмен мнениями по процессам, происходящим в регионе, и вопросам безопасности.