БАКУ/ Trend/ - Поиск Европой надежных энергетических партнеров все чаще приводит к одному направлению - Азербайджану. Эта реальность окажется в центре внимания 11 марта, когда президент Совета Европейского союза Антониу Кошта прибудет в Баку со своим первым официальным визитом в Азербайджан с момента вступления в должность.

Поездка, объявленная 6 марта, носит двусторонний характер и проходит в период, когда Европа пересматривает свои энергетические и геополитические приоритеты, а Азербайджан становится одним из ключевых партнеров в этом процессе.

Сотрудничество между Европейским союзом и Азербайджаном имеет прочную основу. Стороны взаимодействуют в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, действующего с 1999 года, и за это время ЕС стал крупнейшим торговым партнером Азербайджана и одним из основных инвесторов в экономику страны. Однако последние геополитические события придали этим отношениям новый стратегический характер, особенно в энергетической сфере.

После перебоев в поставках российского газа на фоне войны в Украине ЕС активно приступил к диверсификации источников энергии. Азербайджан стал одной из наиболее надежных альтернатив. Через Южный газовый коридор - сеть трубопроводов протяженностью около 3500 километров, соединяющих Каспийский регион с европейскими рынками - азербайджанский газ сегодня напрямую поступает в ряд европейских стран.

Рост сотрудничества отражается и в цифрах. Экспорт азербайджанского газа в ЕС составлял около 8,1 миллиарда кубометров в 2021 году. К 2024 году этот показатель достиг примерно 12,9 миллиарда кубометров, а в 2025 году поставки сохранялись на уровне около 12,5–12,8 миллиарда кубометров - более чем на 50% выше уровня 2021 года. Сегодня азербайджанский газ обеспечивает около 4 процентов общего импорта газа ЕС и поставляется в 10 государств-членов союза, включая Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Германию и Австрию. В целом азербайджанский трубопроводный газ сегодня получают 16 стран.

Инфраструктура этих поставок включает Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). С начала коммерческих поставок по TAP Азербайджан получил около 24 миллиардов евро доходов от экспорта природного газа европейским покупателям, что демонстрирует масштаб энергетического партнерства.

Прогнозируется, что экспорт будет расти и дальше. В рамках стратегического энергетического партнерства, подписанного в Баку в 2022 году президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны намерены увеличить поставки газа как минимум до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году. Достижение этой цели потребует дальнейшего расширения инфраструктуры и реализации новых проектов по добыче, некоторые из которых уже запланированы на ближайшие годы.

Ожидается, что визит Кошты будет сосредоточен именно на этих направлениях сотрудничества. Согласно официальным заявлениям, переговоры будут посвящены углублению стратегического энергетического партнерства, включая продвижение к цели в 20 миллиардов кубометров, а также сотрудничеству в сфере возобновляемой энергетики, зеленого водорода, электроэнергетических интерконнекторов и транспортной связности в рамках Среднего коридора. В повестку также включены более широкие геополитические вопросы, в частности напряженная ситуация на Ближнем Востоке. Программа предстоящего визита лишний раз подчеркивает прочность партнерства ЕС и Азербайджана и роль страны как стабильного поставщика энергии в период глобальной неопределенности.

Важным фактором, стоящим за развитием этого партнерства, является лидерство Президента Ильхама Алиева. За последние два десятилетия глава государства провел прагматичную и сбалансированную внешнюю политику, укрепляя сотрудничество с Европой при сохранении диверсифицированных международных связей. Непосредственная роль Президента Ильхама Алиева в продвижении крупных энергетических проектов - включая Южный газовый коридор - помогла закрепить позицию Азербайджана как важного участника обеспечения энергетической безопасности Европы.

Благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева страна укрепила стабильность и создала надежный фундамент для долгосрочного сотрудничества с другими странами. Под руководством главы государства страна обеспечила бесперебойные поставки энергоресурсов, одновременно расширяя сотрудничество с Европой в новых сферах, таких как возобновляемая энергетика и региональная транспортная связность.

На этом фоне визит Кошты отражает более широкую реальность: Азербайджан уже не просто региональный производитель энергоресурсов. Он становится важным партнером Европы в вопросах энергетической безопасности, экономической связности и долгосрочного перехода к более диверсифицированной и устойчивой энергетической системе.