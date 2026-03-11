ЦБ Азербайджана утвердил "Стратегию банковского надзора"

БАКУ /Trend/ - В рамках процессов надзора, основанного на оценке рисков, Центральным банком утверждена «Стратегия банковского надзора» на 2026–2027 годы.

Об этом Trend сообщили в регуляторе.

Отмечается, что в соответствии с целями, определенными в "Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы", и в рамках реализуемого совместно с Всемирным банком "Проекта модернизации финансового сектора", Центральным банком успешно выполнены инициативы по осуществлению надзора, основанного на оценке рисков. Так, за последние два года стратегии была утверждена "Концепция политики Центрального банка Азербайджанской Республики по надзору, основанному на оценке рисков" (https://uploads.cbar.az/assets/7fd12f0749b180441d54cd4de.pdf), и на ее основе в рамках системы оценки рисков Азербайджана (Azerbaijan Risk Assessment System, ARAS) создано и протестировано на пилотных банках инструментарий надзора, основанного на оценке рисков.

В результате, в декабре прошлого года была утверждена "Инструкция Центрального банка Азербайджанской Республики по надзору за банками на основе оценки рисков". На основании данной Инструкции Центральным банком утверждена "Стратегия банковского надзора" на 2026–2027 годы. Стратегия нацелена на реализацию приоритетов надзора по направлениям риска, наиболее актуальным для банков в следующие два года:

Усиление устойчивости банков к макроэкономическим угрозам;

Совершенствование деятельности банков по устойчивости бизнес-моделей и управлению доходностью;

Укрепление операционной устойчивости банков;

Модернизация системы управления рисками в банках;

Усиление корпоративного управления, культуры управления рисками и защиты прав потребителей в банках.

Кроме того, в целях поддержки указанных приоритетов в «Стратегии банковского надзора» запланировано развитие регуляторной базы Центрального банка по следующим направлениям:

- модернизация нормативов по управлению рисками и стресс-тестированию в банках;

- включение части «Рекомендаций по стандартам корпоративного управления в банках», утверждённых Центральным банком в 2024 году, в регуляторную базу;

- применение требований к процессам внутренней оценки достаточности капитала (ICAAP) и внутренней оценки достаточности ликвидности (ILAAP) в банках для повышения соответствия стандартам Базель III;

- интеграция климатических и ESG-рисков в нормативно-правовую и контрольную базу.

Мероприятия, проводимые Центральным банком в области внедрения надзора, основанного на оценке рисков, не только способствуют достижению целей, определённых Концепцией политики, но и обеспечивают долгосрочное устойчивое развитие банковского сектора и повышение его устойчивости к потенциальным шокам.