Минздрав Израиля назвал число раненых за сутки в результате конфликта с Ираном

БАКУ /Trend/ - По данным министерства здравоохранения Израиля, за последние 24 часа в результате продолжающегося конфликта с Ираном были госпитализированы 205 человек. Эта цифра включает как гражданских лиц, так и военнослужащих.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Times of Israel.

Согласно информации, среди тех, кто в настоящее время проходит лечение, один человек находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести, а 193 - в удовлетворительном состоянии.

Министерство также сообщает, что с начала войны с Ираном были госпитализированы в общей сложности 2557 человек, из которых 84 в настоящее время проходят лечение. Из числа госпитализированных 10 человек находятся в тяжелом состоянии, 9 - в состоянии средней тяжести, а 71 - в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейед Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейеда Али Хаменеи - Сейеда Муджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США - 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.