Необходимо выработать новый подход к многостороннему сотрудничеству - Исмаил Серагельдин

БАКУ /Trend/ - Необходимо выработать новый подход к многостороннему сотрудничеству.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал экс-вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин на пресс-конференции в рамках XIII Глобального Бакинского форума, который пройдет с 12 по 14 марта.

"Мир переживает период не просто перехода, а глубокого разрыва, когда прежний порядок, основанный на правилах многостороннего взаимодействия, получил очень серьёзный удар, если не смертельный. По крайней мере ясно, что мы вступили в новый период, когда речь идёт уже не только о стремлении к прошлому и попытках вернуться к институтам, созданным для XX века. На самом деле нам необходимо выработать новый подход к многостороннему сотрудничеству, чтобы справляться с проблемами XXI века — будь то политические, военные, экологические, гуманитарные, связанные с развитием или иные", - сказал он.

И. Серагельдин отметил, что во всём этом потребуется приверженность высшим ценностям: правам человека, равенству, искоренению бедности и голода, защите окружающей среды, ответственности друг перед другом, человеческой солидарности, сохранению биоразнообразия и другим важнейшим вопросам — от водных ресурсов до продовольственной безопасности.

"Но, помимо всего этого, нам необходимо переосмыслить сами институты, чтобы они могли справляться с кризисами настоящего и одновременно закладывать основы для стратегий будущего. Поэтому я считаю, что этот Глобальный форум проходит именно в тот момент, когда нам как никогда нужны опыт и мудрость его участников", - сказал он.