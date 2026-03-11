Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Председатель Переходного суверенного совета Судана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 11 марта 2026 11:55 (UTC +04:00)

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - Председатель Переходного суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттах Аль-Бурхан Абдельрахман Аль-Бурхан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Мы с обеспокоенностью следили за новостями об атаке беспилотными летательными аппаратами территории Азербайджана с территории Ирана и, как следствие, нарушении вашего воздушного пространства. Это явное нарушение принципов международного права и норм уважения суверенитета государств.

От имени руководства, правительства и народа Республики Судан выражаем нашу полную солидарность с братской Азербайджанской Республикой и поддерживаем все законные шаги, предпринятые Вами для защиты суверенитета, безопасности и стабильности Вашей страны.

Просим Всевышнего Аллаха защитить Азербайджанскую Республику, даровать ей безопасность и стабильность.

Выражаем Вашему превосходительству наше высочайшее почтение и уважение".

