Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Проект железной дороги «Баку-Нахчыван» создаст устойчивый маршрут между Европой и Азией - Антониу Кошта

Политика Материалы 11 марта 2026 18:21 (UTC +04:00)
Проект железной дороги «Баку-Нахчыван» создаст устойчивый маршрут между Европой и Азией - Антониу Кошта
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Развитие Среднего коридора открывает новые стратегические возможности для развития транспорта. Еще одним важным элементом является завершение проекта железной дороги «Баку-Нахчыван», что создаст устойчивый маршрут между Европой и Азией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал председатель Совета Европейского Союза Антониу Кошта в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что этот проект создаст новые рабочие места и укрепит экономику стран, Антониу Кошта добавил: «Мы разделяем видение Азербайджана о процветающем и взаимосвязанном Южном Кавказе».

Лента

Лента новостей

Читать все новости