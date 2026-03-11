Сотрудничество с американскими компаниями укрепило энергетический сектор Азербайджана - президент SOCAR

БАКУ/Trend/ - Cотрудничество с американскими партнерами на протяжении более трех десятилетий существенно способствовало развитию энергетического сектора Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф в ходе американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан.

Отмечается, что делегация, возглавляемая президентом SOCAR Ровшаном Наджафом, приняла участие в Конференции по торговле и бизнесу между Азербайджаном и США, которая прошла в Вашингтоне.

Согласно информации, конференция была посвящена развитию стратегического партнёрства между Азербайджаном и США, в том числе расширению экономического сотрудничества и укреплению торговых связей.

"В рамках конференции состоялась сессия на тему «Укрепление двусторонней торговли и стратегического сотрудничества».

В своём выступлении президент SOCAR Ровшан Наджаф отметил, что сотрудничество с американскими партнерами на протяжении более трех десятилетий существенно способствовало развитию энергетического сектора Азербайджана. Он подчеркнул, что американские компании были одними из первых партнеров Азербайджана в крупных нефтегазовых проектах, и прочная основа этого сотрудничества была заложена с подписанием «Контракта века».

Ровшан Наджаф также отметил, что за прошедшие годы продуктивное сотрудничество SOCAR с американскими компаниями расширилось на различные направления энергетического сектора, включая разведку и добычу, инженерные технологии, цифровые решения и инициативы в области устойчивого развития. В частности, он подчеркнул важность создания Центров обработки данных в связи с растущим применением искусственного интеллекта в бизнесе", - сообщает компания.

Согласно информации, президент SOCAR сообщил, что Азербайджан осуществляет надёжные поставки природного газа в Европу через Южный газовый коридор, играя важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы.

"Ровшан Наджаф подчеркнул, что благодаря стратегическому географическому положению, развитой инфраструктуре и многолетнему опыту успешного международного сотрудничества Азербайджан укрепляет свои позиции как региональный энергетический центр и важные ворота в Каспийский регион.

Он также отметил, что развитие региональной взаимосвязанности играет ключевую роль в формировании экономического сотрудничества и долгосрочной стабильности на Южном Кавказе. В этом контексте инициатива TRIPP открывает важные возможности для стимулирования торговли и повышения региональной интеграции.

На мероприятии были организованы несколько панельных дискуссий, посвящённых сотрудничеству в энергетическом, технологическом и финансовом секторах. Вице-президент SOCAR Эфган Исайев выступил на панели "Развитие энергетической инфраструктуры и инвестиции в энергетический сектор будущего", - говорится в информации SOCAR.

Отметим, что в прошлом месяце была подписана Хартия стратегического партнерства между Правительством Азербайджана и Правительством США. В этом контексте Конференция по торговле и бизнесу между Азербайджаном и США имеет важное значение для расширения деловых связей между компаниями двух стран и определения новых инвестиционных возможностей.