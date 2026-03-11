Когда говорят азербайджанские орнаменты - создано новое пространство (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась церемония открытия 6-й выставки ткацкого коллектива "Аладжа", который исследует и переосмысляет традиционное ткачество, сочетая его с современными художественными формами. Выставка организована Министерством культуры, Музеем ковра, Университетом изящных искусств им. Мимара Синана, Стамбульской ассоциацией экспортеров ковров, Институтом Юнуса Эмре и ткацким коллективом "Аладжа", сообщает Trend Life.

На мероприятии выступили директор музея ковра, заслуженный работник культуры Амина Меликова, заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн, координатор Института Юнуса Эмре в Баку Гёкхан Сейхан, а также основатель ткацкого коллектива «Аладжа», преподаватель традиционного турецкого искусства в Университете изящных искусств имени Мимара Синана Эсен Байдемир. Выступающие особо подчеркнули важность культурного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, отметив, что ткачество - это не просто общее наследие, но и живая традиция, которую нужно сохранять и передавать будущим поколениям. Подобные проекты создают пространство для обмена опытом между мастерами и художниками, помогают традиционным искусствам находить новые формы и проявления в современном художественном контексте, а также укрепляют культурные связи между странами, объединяя людей через общее творчество.

Культурную программу вечера украсил танцевальный ансамбль "Сема", который продемонстрировал богатство и разнообразие национальных танцев Азербайджана и Турции. Динамика движений, гармония ритмов и красочность костюмов сделали выступление эмоциональным и запоминающимся.

На выставке представлено 38 работ, выполненных в разных техниках 23 художниками. Главная идея, объединяющая эти произведения, заключается в восприятии ткачества не только как части материального культурного наследия, но и как формы визуального мышления и коллективной памяти. Обращаясь к азербайджанским национальным орнаментам и богатой цветовой палитре, художники создают новые интерпретации традиционных узоров.

Экспозиция превращается в живую площадку для диалога, где общее ткацкое наследие объединяет разные культурные регионы и среды, позволяя зрителям прочувствовать красоту и глубину национального искусства.

Выставка продлится до 15 марта.

