Через Азербайджан в Армению отправлено более 1000 тонн российского зерна (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Через Азербайджан в Армению отправлена очередная партия российского зерна.

Как сообщает Trend, 11 марта со станции Биляджары в направлении станции Бёюк Кесик отправлено зерно общим весом 1023 тонны (нетто - 770 тонн) в составе 11 вагонов.

Таким образом, на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан уже отправлено более 22 тысяч тонн зерна (320 вагонов), а также 610 тонн удобрений (9 вагонов).

Отметим, что в последний раз 9 марта через территорию Азербайджана в Армению был отправлен грузовой поезд из 7 вагонов, перевозивший 488 тонн российского зерна.

Напомним, что 4 февраля через территорию Азербайджана в Армению был отправлен грузовой поезд из 8 вагонов, перевозивший 560 тонн российского зерна.