Национальный павильон Азербайджана на "Экспо-2025" получил награду в категории "Архитектурный дизайн"

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский павильон на Всемирной выставке "Экспо-2025" стал лауреатом очередной международной награды. Национальный павильон, созданный в прошлом году в японском городе Осака при организации Центра Гейдара Алиева, был удостоен премии в области недвижимости и архитектуры (The Real Estate & Architecture Award) в категории "Архитектурный дизайн" (Architectural Design).

Как сообщает Trend, эта международная премия в области архитектурных и девелоперских проектов учреждена в Германии группой специалистов из разных стран. Основной целью награды является продвижение лучших образцов дизайна, архитектуры и проектов в сфере недвижимости.

При оценке павильона Азербайджана учитывались такие критерии, как архитектурная концепция проекта и качество дизайна, инновационность и оригинальность, а также устойчивость.

Ранее азербайджанский павильон на выставке "Экспо-2025" также был признан победителем Немецкой премии в области дизайна (German Design Award) в категории "Превосходная архитектура/Выставка и ярмарка" (Excellent Architecture / Fair and Exhibition).

Азербайджан, успешно участвующий во Всемирных выставках "Экспо" с 2000 года и неоднократно удостаивавшийся различных наград за национальные павильоны, достойно представлен и в Осаке. Национальный павильон Азербайджана стал одним из самых заметных и посещаемых на выставке.

Концепция азербайджанского павильона на "Экспо-2025", представленная под темой "Семь мостов к устойчивому развитию" (Seven Bridges for Sustainability), вдохновлена поэмой "Семь красавиц" великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

За время работы выставки "Экспо-2025", проходившей с 13 апреля по 13 октября, павильон Азербайджана принял более 2 миллионов посетителей.