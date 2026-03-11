Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Глобальный Бакинский форум стал пространством для новых идей - Мария Фернанда Эспиноза

Общество Материалы 11 марта 2026 15:49 (UTC +04:00)
Глобальный Бакинский форум стал пространством для новых идей - Мария Фернанда Эспиноза

Читайте Trend в

Алёна Павленко
Алёна Павленко
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум стал пространством для новых идей, альтернатив и решений.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноза на пресс-конференции в рамках XIII Глобального Бакинского форума, который пройдет с 12 по 14 марта.

"Этот форум — Бакинский форум — стал своего рода точкой отсчёта не только для информированного анализа мировой геополитики, но и пространством для новых идей, альтернатив и решений. Даже в условиях очень нестабильной и опасной ситуации в регионе в форуме примут участие более 350 политиков, парламентариев, глав государств и правительств из всех регионов мира", - сказала она.

По ее словам, это показывает значимость форума и Азербайджана как точки притяжения, где происходят диалог и конструктивная дипломатия. На этом форуме также будут звучать голоса молодого поколения.

Лента

Лента новостей

Читать все новости