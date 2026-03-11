Президент Ильхам Алиев утвердил правила проведения конкурса по приему на дипломатическую службу

БАКУ /Trend/ - Утверждены правила проведения конкурса по приему на дипломатическую службу.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Trend.

Согласно указу, утверждены "Правила проведения конкурса по приему на дипломатическую службу" и "Порядок проверки документов лиц, претендующих на прием на дипломатическую службу, до собеседования".

Согласно правилам, конкурс состоит из письменного экзамена и собеседования. Письменный экзамен конкурса будет проводиться Государственным экзаменационным центром по заказу министерства иностранных дел, а этап собеседования - министерством иностранных дел.

Конкурс будет организован в соответствии с классификацией специальностей высшего образования, установленной Кабинетом министров, на основе групп гуманитарных и социальных специальностей, специальностей в сфере экономики и управления, а также в сферах общественного здравоохранения, государственной безопасности и управления, общественной безопасности и управления, безопасности границ и управления.