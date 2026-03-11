Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент России Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 11 марта 2026 14:00 (UTC +04:00)
Президент России Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Пресс-служба президента России

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
БАКУ/ Trend/ - 11 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, Владимир Путин выразил главе нашего государства признательность за оперативную помощь в эвакуации из Исламской Республики Иран российских граждан, а также созданные условия для доставки гуманитарной помощи, отправленной его страной Ирану, через азербайджанскую территорию.

В ходе телефонного разговора лидеры подчеркнули важность скорейшего прекращения боевых действий в Ближневосточном регионе и урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия в различных областях на принципах стратегического партнерства и союзничества.

