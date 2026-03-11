Мир становится более многополярным, но многосторонность ослабевает - Шарль Мишель

БАКУ/Trend/- Мир стал более многополярным, чем когда-либо, однако при этом многосторонность, сегодня слабее, чем прежде.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил бывший президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель на пресс-конференции в рамках XIII Глобального Бакинского форума, который пройдет с 12 по 14 марта.

"Мир стал более многополярным, чем когда-либо, и в то же время мы видим, что, вероятно, многосторонность сегодня слабее, чем когда-либо. Кроме того, мы снова видим жёсткую конкуренцию между великими державами. Можно наблюдать по всему миру всё больше стран. Всё более заметным становится участие всё большего числа государств в этих процессах. Это долгосрочная тенденция, которую мы наблюдаем уже несколько лет",- сказал он.

По словам Мишеля, помимо традиционной конкуренции в энергетической сфере появляются и новые области соперничества.

"В области природных ресурсов мы также наблюдаем, что через технологии, через возвращение к ядерной энергетике возникают новые сферы, в которых страны и державы конкурируют друг с другом",- сказал он.

По его словам, появляются государства средней силы, которые не хотят следовать только за одной великой державой. Они стремятся диверсифицировать свои партнерства, чтобы обеспечить больше возможностей и большую устойчивость.

Шарль Мишель отметил, что Бакинский глобальный форум является важной возможностью в нынешних условиях попытаться улучшить взаимопонимание, а также предпринять определенные усилия.