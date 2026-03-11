Азербайджан является "островом" безопасности - экс-президент Латвии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является "островом" цивилизованности и безопасности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга на пресс-конференции в рамках XIII Глобального Бакинского форума, который пройдет с 12 по 14 марта.

"Это очень непростое время. Время тревожное и трудное. Азербайджан можно поздравить с тем, что он смог предложить своего рода "остров" цивилизованности и безопасности в нынешний момент", - сказала экс-президент Латвии.

По ее словам, в 2026 году события в мире развиваются не лучшим образом, вновь разжигается ненависть, происходят конфликты. "Поэтому особенно важно, чтобы общества сохраняли верность тем ценностям, которые они чтят и которые позволяют им оставаться мирными. Это общества, в которых уважается каждый гражданин и где люди могут рассчитывать на соблюдение своих прав человека, на верховенство закона, свободу мысли и вероисповедания — вместо навязанной теократии или навязанной идеологии", - сказала экс-президент Латвии.

Вайра Вике-Фрейберга отметила, что в эти очень трудные и напряжённые времена форум поможет выдвинуть идеи, которые смогут дать обычным людям в любой части мира, обеспокоенным своим будущим и будущим планеты, надежду, а также показать возможные пути действий, которые помогут улучшить ситуацию.