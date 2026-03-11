Очередная группа переселенцев отправлена в Ходжалинский район (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в село Ханабад Ходжалинского района отправились семьи, временно расселенные в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Так, на данном этапе в село Ханабад Ходжалинского района – 21 семья – 103 человека.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой души наших шехидов, погибших на этом пути.