Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Очередная группа переселенцев отправлена в Ходжалинский район (ФОТО)

Общество Материалы 11 марта 2026 13:52 (UTC +04:00)
Очередная группа переселенцев отправлена в Ходжалинский район (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в село Ханабад Ходжалинского района отправились семьи, временно расселенные в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Так, на данном этапе в село Ханабад Ходжалинского района – 21 семья – 103 человека.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой души наших шехидов, погибших на этом пути.

Очередная группа переселенцев отправлена в Ходжалинский район (ФОТО)
Очередная группа переселенцев отправлена в Ходжалинский район (ФОТО)
Очередная группа переселенцев отправлена в Ходжалинский район (ФОТО)
Очередная группа переселенцев отправлена в Ходжалинский район (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости