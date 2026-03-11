Иранский конфликт вызвал перебои в поставках серы в мире

БАКУ /Trend/ - Перебои в поставках серы в мире, возникшие из-за конфликта в Иране, уже привели к росту цен и в будущем могут затронуть ряд отраслей.

Как сообщает Trend, об этом пишет Financial Times.

По данным издания, судоходство через Ормузский пролив практически остановлено, что ограничило поставки серы - побочного продукта переработки нефти и газа.

Этот ресурс широко используется в производстве удобрений, химических веществ, металлов и микрочипов.

Газета пишет, что на крупнейшем рынке-потребителе - в Китай - цена одной тонны серы с начала конфликта выросла на 15%, достигнув рекордного уровня - 4,65 тысячи юаней (672 доллара).

По оценкам аналитиков CRU Group, страны Персидского залива обеспечивают около 45% мирового экспорта серы. Эксперты отмечают, что перебои в поставках усиливают давление на глобальные цепочки поставок и могут привести к дальнейшему росту цен на продукцию химической, металлургической и электронной промышленности.

Напомним, что поскольку между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Муджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.