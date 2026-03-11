В производство фильмов в Азербайджане за три года привлечено $10 млн

БАКУ /Trend/ - В 2023–2025 годах зарубежными продюсерами в производство фильмов в стране было привлечено около 10 миллионов долларов США.

Как сообщает Trend, об этом сказала заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, выступая на презентации проекта «Азербайджанское кино: Краткая энциклопедия (1898–2025)», реализованного при финансовой поддержке bp.

«Применение 90-процентной льготы в сфере производства фильмов минимизировало инвестиционные риски в этой отрасли. Согласно прогнозам, в результате применения существующих механизмов в ближайшие три года этот показатель может достичь 50 миллионов долларов США», — отметила она.

Заместитель министра подчеркнула, что за последние три года был предпринят ряд важных шагов для развития кино: «Так, в 2023–2025 годах при государственной поддержке было начато производство 71 кинопроекта, из которых 56 проектов, в том числе 9 полнометражных художественных фильмов, уже произведены и представлены. Доля завершённых фильмов составляет 79%. В этих целях 34 продюсерским компаниям было выделено более 21 миллиона манатов государственных средств».

Она также отметила, что в рамках контрактов, подписанных за последние три года, предусматривается привлечение 9 миллионов 538 тысяч 652 манатов частных инвестиций в производство фильмов.