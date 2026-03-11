США усиливают военный контингент в Румынии на фоне конфликта с Ираном

БАКУ /Trend/ - Правительство США готовится разместить дополнительные вооруженные силы на авиабазе "Михаил Когэлничану", расположенной на востоке Румынии.

Как сообщает Trend со ссылкой на румынские СМИ, усиление военного контингента связано с конфликтом на Ближнем Востоке, а размещение дополнительных сил фактически сделает Румынию союзной страной в рамках этих действий.

По уточнению журналистов, речь идет о размещении дополнительных истребителей и военнослужащих, однако их точное количество не раскрывается.

В свою очередь Президент Румынии Никушор Дан созовет заседание Высшего совета обороны страны. На заседании планируется проанализировать вопрос временного размещения военного контингента США на территории страны.

Напомним, что 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике атаке подверглись многие города, включая столицу. В ответ Иран наносит удары по Израилю и расположенным на Ближнем Востоке военным базам США ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных договоренностей на переговорах между США и Ираном по вопросу ядерной программы с 28 февраля США и Израиль начали наносить авиационные удары по Ирану. В ответ с того же дня Иран начал атаковать Израиль, а также военные объекты США в странах региона с использованием ракет и дронов.

В первый день авиационных ударов по Ирану погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных. 8 марта Совет экспертов Ирана большинством голосов избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще больше расширилось, охватив различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери американской стороны составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морское судоходство также оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженности в сфере безопасности в районе Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.