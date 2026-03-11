Реконструкция ж/д линии в Нахчыване обеспечит доступ к турецкому и европейскому рынкам - АЖД (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Реконструкция железнодорожной линии в Нахчыване обеспечит доступ к турецкому и европейскому рынкам.

Об этом сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Было отмечено, что "Азербайджанские железные дороги" продолжают строительство железнодорожной линии в Нахчыванской Автономной Республике. Проект включает реконструкцию 10 станций, строительство 814 инженерных сооружений, в том числе 29 мостов, 4 тоннелей и 12 галерей.

Данная железнодорожная линия, подключившись к Зангезурскому коридору, обеспечит прямое сухопутное сообщение основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. Кроме того, она станет важным сегментом Среднего коридора и международного транспортного коридора "Север-Юг", обеспечивая выход на рынки Турции и Европы.

