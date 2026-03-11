«Элвис в Баку? – Да!»

БАКУ /Trend Life/ - Казалось бы, совсем недавно отгремела, да, именно так, премьера этого грандиозного спектакля, а ведь прошло не так уж мало времени. Видимо, все дело в том, что яркие впечатления от него, так сказать, «послевкусие» и создают ощущение: … Да ведь, вот только что смотрел! Признаться честно, поначалу я с некоторым недоверием воспринял информацию о постановке мюзикла, да еще на хиты Великого Элвиса. Все-таки, что ни говорите, это, что называется, «не наш жанр»! Оперетта, музыкальная комедия – это да. Бессмертные творения Узеира Гаджибекова – конечно! А тут – мюзикл… Элвис… Понятно, «Король – жив» и все такое…, но в Азербайджане… Сомневался. И, как оказалось, совершенно зря! Смелое решение коллектива Академического Музыкального театра абсолютно и совершенно оправдалось! Но давайте обо всем по порядку.

Начну с музыки. Спектакль, все-таки, музыкальный. Авторы отобрали 18 произведений в разные годы, исполненные великим Элвисом. Это действительно хиты, самые узнаваемые, всегда, что называется, «на слуху». Но… Нам их представили в совершенно новом свете. В исполнении симфонического оркестра, в совершенно новой, оригинальной трактовке. И ни на мгновение не показалось странным отсутствие электрогитар, синтезаторов и прочей рок-н-рольной атрибутики, настолько органичным было исполнение всех произведений. За что отдельное спасибо музыкальному руководителю спектакля – Джаваду Таги-заде. Невероятно убедительными были актеры и их вокальные номера. Дивное сопрано Ольги Георгиевой передавало всю глубину чувств любящей матери. Неистовый, чуть с хрипотцой баритон Леонида Клец и его буквально «на разрыв аорты» исполнение партий майора Брауна заводили публику с первого такта. Лиричное, но с долей кокетства исполнение партий звезды клуба Мерилин талантливой певицей Айдан Гасановой также не оставляло зал равнодушным. Удивительный и загадочный персонаж – призрак Элвиса, или его «дух», созданный Рауфом Бабаевым – просто поражает своей искренностью и неординарностью. Особенно запомнилась сцена «сотворения» нового кумира, нового «Короля» под звуки бессмертной «My Way» - «Мой путь».

Еще одна удача – Субхан Рустамов в роли друга главного героя – Стива. Потрясающий голос и фантастическое умение им пользоваться отличают этого молодого исполнителя. Ну и, конечно же, главный герой – Элвин в исполнении 18-летнего Атиллы Маммедли. Я думаю, что уже в ближайшее время этого актера узнают очень многие и он станет одним из самых востребованных актеров. Актеры, занятые в спектакле, как и подобает актерам музыкального театра, проявляют себя не только как прекрасные вокалисты. Нет! Они замечательно двигаются, исполняя сложнейшие танцевальные номера, практически не уступая балетной группе, которая заполняет собой всю сцену, превращая ее в некое порой взрывное, феерическое, а иногда полное самых тонких чувств, пространство. Все танцевальные номера, поставленные балетмейстером Камиллой Алиевой, абсолютно органично вписаны в общую картину спектакля. Вот дописал это предложение и понимаю, что говорить о каждом элементе, актере, номере по отдельности просто не получается. Поскольку режиссеру спектакля Алекперу Таги-заде удалось создать цельное и неделимое, невероятно яркое и запоминающееся полотно под названием «Ты – Король!».

Знаю, что совсем скоро, 28 марта, состоится очередной показ спектакля. Обязательно схожу еще раз. Дело в том, что в этом составе мать главного героя исполняет замечательная актриса Мехрибан Залыева, чье актерское дарование хорошо известно мне по ряду других спектаклей. Уверен, что и здесь она будет на высоте. Да и просто хочется еще раз окунуться в мир веселья, гармонии и праздника!

Очень Строгий Зритель.