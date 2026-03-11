Иран не допустит провоза через Ормузский пролив нефти для США и Израиля — штаб ВС

БАКУ /Trend/ - Иран не позволит провезти через Ормузский пролив и литра нефти для США, Израиля и их союзников.

Как сообщает Trend, об этом заявил пресс-секретарь штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана Ибрахим Зольфагари в видеообращении.

По его словам, если какое-либо судно попытается перевезти нефть для США, Израиля и их союзников, оно будет иметь дело с иранскими вооруженными силами.

Военный чиновник заявил, что США и Израиль несут ответственность за сложившуюся ситуацию.

Зольфагари добавил, что из-за военных авиаударов США и Израиля по Ирану цена барреля нефти на мировом рынке возрастет до 200 долларов.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейед Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейеда Али Хаменеи - Сейеда Муджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США - 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.