Расширяются возможности участия в первичном публичном размещении акций (IPO) PASHA Bank

11 марта 2026 года состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве между одним из ведущих корпоративных финансовых институтов страны — PASHA Bank — и брокерскими компаниями PASHA Capital (в качестве ведущего брокера), Unicapital и ABB Invest.

Данные соглашения направлены на расширение возможностей участия потенциальных инвесторов в рамках планируемого Банком первичного публичного размещения акций (IPO). В соответствии с договорённостями инвесторы смогут приобретать акции PASHA Bank полностью в онлайн-режиме посредством инвестиционных платформ указанных брокерских компаний. Процесс включает открытие инвестиционного счёта, размещение заявок и последующее управление приобретёнными ценными бумагами. Размещение акций PASHA Bank через несколько платформ обеспечивает прозрачный подход и делает акции доступными для более широкой аудитории инвесторов.

По словам члена Правления и финансового директора PASHA Bank Мурада Сулейманова, сотрудничество Банка с несколькими ведущими брокерскими компаниями позволит инвесторам приобретать акции PASHA Bank через более удобные платформы.

«Уверен, что планируемое первичное публичное размещение акций (IPO) PASHA Bank станет важным этапом в развитии рынка капитала. В конечном итоге мы рассматриваем это IPO как шаг, создающий долгосрочную ценность для экономики Азербайджана, финансовой системы и общества. Инвесторы, желающие приобрести акции, смогут принять участие в IPO через платформы PASHA Bank, PASHA Capital, BirBank Invest, ABB Invest и Unicapital», — отметил он.

Напомним, что в рамках IPO Банк планирует предложить инвесторам 5% своих акций. Это станет первым IPO, реализованным частным банком и частной компанией на азербайджанском рынке.

Отметим, что PASHA Bank был основан в 2007 году и является одним из ведущих корпоративных финансовых институтов Азербайджана. Банк предоставляет корпоративным клиентам, а также субъектам малого и среднего бизнеса услуги инвестиционного банкинга, торгового финансирования, управления активами, а также традиционные и цифровые банковские услуги.