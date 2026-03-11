В поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района прибыла очередная группа переселенцев (ФОТО)

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района прибыла очередная группа переселенцев.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, сегодня в поселок Гырмызы Базар прибыли 20 семей – 81 человек. В поселке созданы необходимые условия для расселения жителей. Благоустроены дороги, восстановлены дома и инфраструктура.

Переселившимся семьям были вручены ключи от их домов. В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также другие официальные лица.

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию предоставили семьям подробную информацию об опасностях, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Вернувшиеся в родной край бывшие вынужденные переселенцы выразили глубокую благодарность руководству страны за созданные современные условия для проживания. Также они с уважением почтили светлую память героических шехидов и пожелали крепкого здоровья ветеранам.