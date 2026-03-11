Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Совета Европейского Союза почтил память шехидов в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 11 марта 2026 16:13 (UTC +04:00)
Президент Совета Европейского Союза почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, 11 марта посетил Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Trend, гость почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложил венок к памятнику «Вечный огонь».

Высокому гостю, полюбовавшемуся панорамой азербайджанской столицы с самой высокой точки Баку, была представлена информация об истории Шехидляр хиябаны и о проводимых в городе работ по благоустройству.

Президент Совета Европейского Союза почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Совета Европейского Союза почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Совета Европейского Союза почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Совета Европейского Союза почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Совета Европейского Союза почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Совета Европейского Союза почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Совета Европейского Союза почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Совета Европейского Союза почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Совета Европейского Союза почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Совета Европейского Союза почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Совета Европейского Союза почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Совета Европейского Союза почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости