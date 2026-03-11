Министр культуры Азербайджана встретился с представителями театров тюркского мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 10 марта исполнилось 153 года со дня создания профессионального национального театра Азербайджана. Уже 13 лет эта дата отмечается в стране как День национального театра. По этому случаю состоялось мероприятие, организованное министерством культуры, Союзом театральных деятелей Азербайджана и Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие театральные деятели Азербайджана, а также представители Турции и Узбекистана, руководители и представители ведущих организаций в этой сфере.

Министр культуры Адиль Керимли встретился с представителями театрального сообщества Азербайджана и братских стран.

Во встрече приняли участие генеральный директор государственных театров министерства культуры и туризма Турции Тамер Карадаглы, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмайлов, профессор Государственной консерватории Университета Чукурова в Адане, народный артист Азербайджана Джахангир Новрузов, главный художественный руководитель городских театров Стамбульского муниципалитета Айшегюль Ишсевер, актриса городских театров Стамбульского муниципалитета, заслуженный деятель искусств Азербайджана Мелахат Кальёнчу, директор Аздрамы, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров и народный артист Самир Джафаров.

Министр поздравил присутствующих с Днём национального театра, который занимает особое место в культурном календаре Азербайджана, и рассказал о пути развития театрального искусства в стране. Было отмечено, что 153-летний азербайджанский профессиональный театр на разных этапах истории внес вклад в формирование художественной среды стран региона. Министр подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев уделяет большое внимание и оказывает поддержку развитию театральной сферы, как и других областей культуры.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в культурной сфере в тюркском мире, организации взаимных гастрольных поездок театральных коллективов, проведения совместных фестивалей и конкурсов, а также обмена опытом.

