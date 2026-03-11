Иран приостановил импорт дизеля благодаря оптимизации потребления

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (с 21 марта 2025 года) Иран приостановил импорт дизельного топлива благодаря правильному управлению его потреблением.

Как сообщает Trend, об этом заявил 9 февраля в Тегеране исполнительный директор Национальной компании по переработке и дистрибуции нефтепродуктов Ирана Мохаммад Садек Азимифар на мероприятии, посвящённом внедрению системы смарт-карт для топлива.

По его словам, в предыдущем иранском году (с 20 марта 2024 по 20 марта 2025) Иран затратил 1 миллиард долларов на импорт дизеля.

Азимифар отметил, что с начала текущего года потребление дизеля сократилось на 4%, что позволило полностью отказаться от импорта. За тот же период потребление сжиженного нефтяного газа уменьшилось на 14%.

Представитель компании также сообщил, что после введения новой цены на бензин потребление бензина в стране снизилось на 3%.

Напомним, что в декабре 2025 года в Иране была установлена новая цена на бензин. Для каждого владельца автомобиля предусмотрены 60 литров в месяц по цене 15 тыс. риалов (≈0,01 $) за литр или 30 тыс. риалов (≈0,02 $) за литр. Для дополнительного количества топлива цена составляет 50 тыс. риалов (≈0,04 $) за литр.

Отметим, что в Иране в настоящее время функционируют 10 нефтеперерабатывающих заводов, а суточная перерабатывающая мощность по стране составляет 2,37 миллиона баррелей сырой нефти.