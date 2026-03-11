Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 марта

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 марта

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 11 марта.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9777 маната, 1 турецкая лира - 0,0386 маната, а 100 российских рублей - 2,1527 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9777
AUD 1,2209
BYN 0,5961
AED 0,4628
KRW 0,1161
CZK 0,0811
CNY 0,2477
DKK 0,2647
GEL 0,6237
HKD 0,2172
INR 0,0185
GBP 2,2873
SEK 0,1859
CHF 2,1878
ILS 0,55
CAD 1,2537
KWD 5,5383
KZT 0,3483
QAR 0,4662
KGS 0,0194
HUF 0,5151
MDL 0,0992
NOK 0,1768
UZS 0,014
PKR 0,608
PLN 0,4641
RON 0,3886
RUB 2,1527
RSD 0,0168
SGD 1,3378
SAR 0,453
xdr 2,3239
TRY 0,0386
TMT 0,4857
UAH 0,0388
JPY 1,0752
NZD 1,0109
