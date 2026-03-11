Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 марта

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 11 марта.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9777 маната, 1 турецкая лира - 0,0386 маната, а 100 российских рублей - 2,1527 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9777
|AUD
|1,2209
|BYN
|0,5961
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1161
|CZK
|0,0811
|CNY
|0,2477
|DKK
|0,2647
|GEL
|0,6237
|HKD
|0,2172
|INR
|0,0185
|GBP
|2,2873
|SEK
|0,1859
|CHF
|2,1878
|ILS
|0,55
|CAD
|1,2537
|KWD
|5,5383
|KZT
|0,3483
|QAR
|0,4662
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5151
|MDL
|0,0992
|NOK
|0,1768
|UZS
|0,014
|PKR
|0,608
|PLN
|0,4641
|RON
|0,3886
|RUB
|2,1527
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3378
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3239
|TRY
|0,0386
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0388
|JPY
|1,0752
|NZD
|1,0109