USTDA пригласит Азербайджан на мероприятие по развитию гражданской ядерной энергетики в Европе и Евразии (Эксклюзив)

ВАШИНГТОН /Trend/ - Агентство США по торговле и развитию (USTDA) планирует пригласить руководителей азербайджанской отрасли гражданской ядерной энергетики для участия в мероприятии, посвященном развитию гражданской ядерной энергетики в Европе и Евразии, которое пройдет позже в этом году.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend региональный директор USTDA по Ближнему Востоку, Северной Африке, Европе и Евразии Карл Кресс в кулуарах Торгово-деловой конференции США-Азербайджан, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан (USACC), в Вашингтоне.

Кресс подчеркнул, что Азербайджан обладает богатыми энергетическими ресурсами, что делает сотрудничество с США в этой сфере естественным направлением партнёрства.

«Азербайджан уже является лидером в нефтегазовой отрасли, что открывает большие перспективы для дальнейшего сотрудничества. У нас есть общий интерес к совместной работе по развитию гражданской ядерной энергетики или строительству новых трубопроводов. Это изобилие энергетических ресурсов также создаёт возможности для американских компаний внедрять технологии, которые помогут развивать цифровую инфраструктуру Азербайджана, включая дата-центры, сектор искусственного интеллекта и коммуникационные сети, поскольку страна располагает надёжными и богатыми энергоресурсами, которые являются основой этих отраслей. Американские компании находятся на лидирующих позициях в энергетике и цифровых технологиях, что открывает отличные возможности для совместной работы», — сказал он.

Кресс отметил, что местные партнерства являются ключом к развитию коммерческих связей в Азербайджане и регионе, и инструменты USTDA специально созданы для их поддержки.

«Деятельность USTDA по подготовке проектов, включая технико-экономические обоснования и предварительные инженерные и проектные исследования, связывает американских экспертов с азербайджанскими разработчиками для поддержки их приоритетных проектов и прокладывает путь к долгосрочному сотрудничеству по другим проектам. Например, USTDA планирует пригласить руководителей азербайджанской отрасли гражданской ядерной энергетики для участия в мероприятии, посвященном развитию гражданской ядерной энергетики в Европе и Евразии, которое пройдет позже в этом году. Это мероприятие позволит познакомить их с американскими технологиями, связать с потенциальными поставщиками из США и предоставить возможности для презентации планов развития гражданской ядерной энергетики в Азербайджане. Мероприятия такого рода способствуют успешному созданию партнерств и заключению сделок.

Еще один инструмент USTDA — обратные торговые миссии, которые привлекают делегатов из стран, таких как Азербайджан, в США для встреч с американскими компаниями и представителями правительства. Эти мероприятия могут стать отличной возможностью для создания устойчивых партнерств в целевых секторах», — заключил Кресс.