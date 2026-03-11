В Иране введен в эксплуатацию завод по сбору факельного газа

БАКУ /Trend/ - 9 февраля в иранской провинции Илам на западе страны был введён в эксплуатацию завод по сбору факельного газа (flare gas) и повышению давления газа в Дехлоране.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Президента Ирана.

Согласно информации, в Иране прошло мероприятие, посвящённое вводу в эксплуатацию ряда объектов нефтяных и газовых проектов. В мероприятии через видеосвязь приняли участие Президент Ирана Масуд Пезешкиан, министр нефти Мохсен Пакнежад и другие официальные лица.

На строительство завода в Дехлоране было затрачено 125 миллионов евро. Завод способен ежедневно собирать 2,32 миллиона кубометров газа. Основными целями ввода завода в эксплуатацию являются предотвращение сжигания газа, добываемого вместе с нефтью, обеспечение части сырья для завода NGL-3100, а также производство более ценных продуктов из собранного газа.

С запуском завода потенциал газоснабжения в провинции Илам увеличился, что создаёт условия для стабильного обеспечения энергией.

Ввод завода в эксплуатацию также обеспечил рабочими местами 150 человек.