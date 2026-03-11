Названы расходы Ирана на энергопроекты

БАКУ /Trend/ - В период работы нынешнего правительства Ирана (у власти с августа 2024 года) было затрачено 1,93 квадриллиона риалов (примерно 1,52 миллиарда долларов) на энергетические проекты.

Как сообщает Trend, об этом заявил 9 февраля министр энергетики Ирана Аббас Алиабади на мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию солнечных электростанций.

По его словам, за счет этих средств были завершены работы в рамках более 6 тысяч проектов. Ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения, электростанций и линий электропередачи позволил значительно увеличить потенциал страны в области электроэнергии и водных ресурсов.

Алиабади отметил, что за последние 47 лет в Иране в сфере электроэнергетики производственный потенциал вырос в 12 раз, в то время как население страны за этот период увеличилось примерно в 2,5 раза. При этом потребление электроэнергии выросло в 23 раза, что превышает мировые нормы.

Министр добавил, что процесс ввода в эксплуатацию новых солнечных электростанций будет продолжаться до конца текущего года (20 марта 2026 года).

Отметим, что сегодня в Иране были введены в эксплуатацию солнечные электростанции общей мощностью 750 мегаватт.