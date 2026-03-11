Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Тимор-Лесте Жозе Рамос-Орта примет участие в 13-м Глобальном Бакинском форуме

Политика Материалы 11 марта 2026 06:57 (UTC +04:00)
Президент Тимор-Лесте Жозе Рамос-Орта примет участие в 13-м Глобальном Бакинском форуме

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Президент Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамос-Орта прибыл в Азербайджан для участия в 13-м Глобальном Бакинском форуме, организованном Международным центром имени Низами Гянджави, сообщает Trend.

Во время визита президента Рамоса-Орту приветствовал генеральный секретарь центра. Стороны обменялись приветствиями и кратко обсудили актуальные вопросы.

Отмечается, что президент Тимор-Лесте входит в число мировых лидеров и высокопоставленных гостей форума, на котором планируются дискуссии по глобальным вызовам, многостороннему сотрудничеству и вопросам международной безопасности.

Лента

Лента новостей