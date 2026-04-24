КСИР установил новые мины в Ормузском проливе

БАКУ /Trend/ - На этой неделе военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) установили дополнительные морские мины в Ормузском проливе.

Как передает Trend, об этом сообщают американские СМИ.

Согласно информации, США выявили операцию по установке мин, проводимую Ираном, и внимательно следят за процессом. Сообщается, что Вашингтон знает количество новых мин, установленных Ираном, но не раскрывает точное число.

Отмечается, что это уже предполагаемый второй случай минирования Ираном Ормузского пролива с начала военных операций США.